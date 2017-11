The Wombats: Nuestra Banda Protagonista de jueves en El Gallo

The Wombats presentaron su nueva canción ‘Lemon To A Knife Fight’, un adelanto de su tercer álbum ‘Beautiful People Will Ruin Your Life’.

El día de ayer, Annie Mac estrenó este nuevo sencillo en un programa de la BBC Radio 1. Este álbum podrá tenerlo en sus manos el 9 de febrero de 2018.

Matthew Murph Murphy, líder de la banda de Liverpool afirmó que ‘Lemon To A Knife Fight’:

“llegó después de que mi esposa y yo tuviéramos una gran discusión en Mulholland Drive. Estuve viendo toneladas de David Lynch también, la canción simplemente se cayó de mí”.

Hoy The Wombats con su canción ‘Lemon To A Knife Fight’ es nuestra banda protagonista en El Gallo.