The Used nación en Orem, Utah, Estados Unidos, en el 2001 gracias a Bert McCracken Jeph Howard Quinn Allman y Dan Whitesides, quien llegó a la agrupación en reemplazo de Branden Steineckert, actual miembro de Rancid.

Revisemos sus álbumes de estudio

2002: The Used

2004: In Love and Death

2007: Lies for the Liars

2009: Artwork

2012: Vulnerable

2014: Imaginary Enemy

Hoy esta agrupación nos acompaña en El Gallo con su canción ‘Rise Up Lights’, sonidos que llegan al Planeta Rock.