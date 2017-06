The Stone Roses al parecer se separan una vez más

The Stone Roses nos ha vuelto a hacer sentir como aquella vez en 1996 cuando anunciaron su separación.

En el 2011, sin embargo, nos hicieron las personas más felices sobre el planeta cuando se reunieron para volver a tocar juntos de nuevo luego de 15 años.

Desde ese entonces, es decir 6 años, todo parecía color de rosa para los de Manchester: arrancaron una gira mundial y además lograron lanzar dos nuevas canciones. Pero tal parece que hasta aquí nos duró la felicidad.

The Stone Roses dio un anuncio no oficial acerca de su segunda separación luego de que Ian Brown le dijera al público en un concierto en el Hampden Park de Glasgow este fin de semana unas muy extrañas palabras.

“Don’t be sad it’s over, be happy that it happened” Ian Brown. Hampden Park Glasgow tonight, confirming it’s the last ever Stone Roses gig

— Mainly Manchester (@ManchesterDose) 24 de junio de 2017