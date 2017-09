The Revivalists es una banda de Los Ángeles integrada por David Shaw, Zack Feinberg, Andrew Campanelli, Ed Williams, George Gekas, Rob Ingraham, Michael Girardot.

La banda nació en 2007 y su primer EP lo lanzaron al año siguiente y se tituló The Revivalists. Luego llegaron sus álbumes Vital Signs (2010), City of Sound (2014) y Men Amongst Mountains (2015).

A este último trabajo pertenece ‘Keep Going’ la canción que les traemos hoy porque The Revivalists es nuestra banda protagonista.