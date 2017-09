The New Roses: nuestra banda protagonista de martes en El Gallo

The New Roses, es una banda proveniente de la región de Rheingua en Alemania. Pero no solamente tienen fans en este país. Con su música y sin importar el idioma se han dado a conocer en países como Suiza, Austria, España y Francia.

“The New Roses te trae la emoción del rock de estadio de vuelta al escenario” afirma EMP, una de las revistas de rock más importantes en Alemania.

“Son un fenómeno completo, una excepcional promesa en la escena del rock. Contundentes himnos, guitarras poderosas y una voz única, hacen de el nuevo álbum,una verdadera joya del rock.”, afirmaron.

Hoy son nuestra banda protagonista con su canción ‘Life Ain’t Easy’: