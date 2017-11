The Darkness, banda protagonista de El Gallo con su canción ‘Happiness’

Hoy a El Gallo de Radioacktiva aterriza la agrupación formada por los hermanos Justin Hawkins y Dan Hawkins en Reino Unido. Tiempo después Frankie Poullain y Rufus Taylor le dieron el “si” y se unieron a la banda.

En el año 2001, de la mano de la disquera Atlantic Records, lanzaron su primer sencillo al que titularon “Get Your Hands Off My Woman” junto a su exitoso “I Believe in a Thing Called Love”, el cual alcanzó la cima de las ventas en Reino Unido.

Hoy presentamos a ‘The Darkness’ como la banda protagonista con su canción ‘Happiness’: