Términos y condiciones: concurso ‘En busca del peor tatuaje de la historia’

Términos y condiciones de ‘El Planeta Rock está en busca del peor tatuaje de la historia’

La participación en la actividad “[El Planeta Rock está en busca del peor tatuaje de la historia]” (en adelante “Actividad”) implica el conocimiento y aceptación, total y sin condiciones de los presentes términos y condiciones (en adelante: “Términos”). El participante que no esté de acuerdo con los Términos y Condiciones en los que se desarrollará la Actividad tiene pleno derecho a no participar en la misma. Por medio de la presente, no se desconoce o limita o pretende desconocer o limitar derecho alguno de los consumidores. Cualquier violación a estos Términos y/o a los procedimientos o sistemas establecidos implicará la inmediata exclusión del participante y/o la revocación de los premios.

Emisora: Radioacktiva

1. Lugar de Inscripción

Formulario en:



2. Generalidades

A través de la Emisora se invitará a los oyentes a ingresar a la web para compartir las fotografías de un (1) tatuaje que tengan en su cuerpo, y participar por un tatuaje nuevo en cualquier parte del cuerpo que no esté tatuada. El Tatuador que realizara la totalidad del tatuaje en el cuerpo del ganador es el artista colombiano Carlox Angarita.

Se recuerda a los participantes que todo tatuaje tiene implicaciones tales como ciertas restricciones para ser donante de sangre y podría incluso limitar el acceso a ciertos empleos cuando la no presencia del mismo guarde relación directa con las necesarias condiciones físicas que debe cumplir una persona que aspire a ciertos cargos . Así mismo, que es un procedimiento con productos químicos sobre la piel que puede generar alergias, cicatrices, etc.

3. De los realizadores

Esta Actividad es organizada por [CARLOS AUGUSTO ANGARITA FIGUEROA] sociedad legalmente constituida, identificada con NIT. [13871747].

La Actividad será difundida por el organizador, al público en general, utilizando la Emisora como canal de difusión del contenido de su actividad.

4. De los participantes

a) Participan las personas naturales mayores de dieciocho años (18), que compartan fotografías de los tatuajes que tengan en su cuerpo en la Web de la Emisora.

b) No tener restricciones médicas que le impidan tener tatuajes en el cuerpo

c) No podrán participar personas que no diligencien los datos requeridos en la Web o que ingresen información falsa, estos serán descalificados inmediatamente, sin perjuicio acciones adicionales que Caracol S.A o cualquier empresa de grupo económico considere pertinentes para garantizar la transparencia de la Actividad.

d) No podrá participar en este esta Actividad los empleados de Caracol S.A, [CARLOS AUGUSTO ANGARITA FIGUEROA] e) Toda persona que desee participar en esta Actividad, deberá tener conocimiento de este reglamento, ya que la aceptación y recibo del premio conlleva la forzosa e ineludible obligación de conocer las condiciones de participación así como las condiciones, limitaciones y responsabilidades, no solo de este reglamento, sino las que en virtud de este mismo documento conlleva el reclamo y aceptación de un premio.

f) No haber incurrido en conductas o participado en actividades que puedan comprometer su buen nombre e imagen y/o menoscabar la reputación y el buen nombre de la Emisora o las marcas de Caracol Radio, de sus directivos, colaboradores y/o empleados, de otro participante o de cualquiera de sus Patrocinadores y/o de los bienes o servicios que estos ofrecen.

g) No haber participado en ningún tipo de evento, concurso o actividad contraria a la ley, el orden público y las buenas costumbres.

5. Mecánica de la Actividad

El objetivo es seleccionar el tatuaje más feo del plantea rock. Para participar, los oyentes deben:

1. Inscripción:

a. Inscribirse en Radioacktiva.com, subiendo una foto del tatuaje participante, aceptando los presentes términos y condiciones, y los siguientes datos:

i. Nombre

ii. Teléfono, página de Facebook, o correo electrónico

b. El tatuaje participante lo debe tener tatuado el participante

c. Un tatuaje por cada participante. Ningún oyente podrá participar con más de un (1) tatuaje

d. Inscripción será entre las fechas 17 Julio al 18 de Agosto, inclusive.

2. Selección del Tatuaje Ganador:

a. La selección del tatuaje ganador se realizará el día [18 de Agosto de 2017]. La anterior fecha puede cambiar, previo aviso al aire a través de la Emisora.

b. El ganador lo eligen entre un empleado de la emisora Radioacktiva, el Tatuador (Carlox Angarita), y un invitado designado por la Emisora.

c. Será elegido el tatuaje más feo a criterio de los jueces del punto anterior.

d. Una vez sea seleccionado el tatuaje, la Emisora contactará al participante dentro de los dos (2) días siguientes a finalizado el proceso de selección, para explicar el proceso para reclamar y redimir el premio. Si no contesta se dejará un mensaje.

e. Si el ganador no contesta la solicitud de datos vía Mail o telefónica durante los tres (3) días siguientes (hábiles) después de ser contactado, se le otorgará el premio a la fotografía siguiente que cumpla con los requisitos de la presente Actividad.

3. Entrega del Premio

a. La entrega del premio consiste únicamente en la realización del tatuaje en la piel del participante ganador, en la ciudad de Bogotá.

b. Para recibir el premio el ganador deberá entrega firmado a la Emisora el documento de Exención de Responsabilidad anexo a estos Términos

c. Radioactiva podrá transmitir en vivo o en diferido las imágenes, sonido y video del proceso de tatuado.

4. Alcance

Territorio Colombiano. Los participantes asumen los costos de desplazamiento para la entrega del premio.

5. Premio

a. Un (1) tatuaje

b. Un tatuaje en zona del cuerpo que no esté previamente cubierta con tatuajes ni en la que el tatuaje sea utilizado como una corrección estética; es decir es un tatuaje nuevo y no un COVER UP, ni reparación, arreglo, o similares.

c. No incluye: transportes desde y hacia Bogotá; implementos de aseo y/o de cuidado posteriores a la realización del tatuaje.

d. En caso de que el participante por cualquier motivo no pueda o decida no recibir el premio, no es reembolsable por dinero ni en bienes o servicios de cualquier clase.

6. Descalificación

Si en cualquier momento, sea antes, durante o con posterioridad a la Actividad, se descubre que el ganador incumple con este reglamento, los organizadores podrán descalificarlo y negarse a entregarle su premio. Si éste ya fue entregado, podrán exigir su devolución por las vías de Ley.

7. Limitación de Responsabilidad

Caracol S.A ha empleado debida diligencia en verificar que el realizado y el anunciante del concurso son profesionales expertos en el tatuaje corporal, de reconocida trayectoria nacional e internacional.

El participante es libre de participar en la presente actividad y es consciente que el tatuaje es un procedimiento estético sobre el cuerpo que puede tener efectos físicos adversos tales como pero sin imitarse a alergia, mala cicatrización, etc. Como quiera que Caracol S.A no financia ni es inversionista del realizador ni del artista tatuado, sino que concurre en su calidad de canal de difusión de la actividad, CARACOL S.A NO ES RESPONSABLE POR NINGUN EFECTO ADVERSO QUE EL TATUAJE PEDA TENER SOBRE EL CUERPO DEL PARTICIPANTE.

8. Autorización:

Con la inscripción, los participantes autorizan a RADIOACTIVA a publicar y divulgar mientras encuéntrese encuentren en la base de datos de RADIOACTIVA, incluidas las redes sociales o cualquier medio de comunicación que le pertenezca o llegue a pertenecerle, las fijaciones audiovisuales y fotográficas de la imagen, que contienen los documentos entregados con el formulario de pre – inscripción, para ilustrar cualquier tipo de información y/o publicidad, con la finalidad de incentivar o no la participación en “LA ACTIVIDAD”. Así mismo aceptan el tratamiento de los datos personales según la política de privacidad publicada con el formulario de la actividad y estos términos y condiciones. Los datos personales y las fotografías están sujetas a nuestra política de privacidad que se encuentra colgada en el sitio web www.wradio.com.co

Los participantes garantizan a RADIOACTIVA, que sobre las fijaciones audiovisuales y fotográficas de la imagen, voz, interpretaciones y biografías que contienen los documentos entregados con el formulario de pre – inscripción, son de su propiedad exclusiva y por tanto tienen la facultad plena para cederlas de cederlo y que no pesa ninguna restricción o gravamen sobre ello. Igualmente, garantizan que informaran el nombre de los autores de las fijaciones audiovisuales y fotográficas a fin que RADIOACTIVA pueda respetar en cualquier tiempo sus derechos morales, de suerte que la ausencia de dicha información hace responsable a cada Participante y Concursante ante RADIOACTIVA por cualquier demanda o reclamación judicial y extrajudicial, manteniendo indemne a RADIOACTIVA de cualquier tipo de reclamación que hiciere un tercero, relacionado con el presente documento y/o frente a la utilización autorizada de la información, imágenes y/o fotografías de la Participante.

Además, los participantes autorizan a RADIOACTIVA para que use su imagen en todo el material que RADIOACTIVA o los terceros encargados por éste, obtenga a partir del proceso de pre-inscripción y de participación en “LA ACTIVIDAD”, en el caso que sean seleccionadas, por ejemplo y sin limitarse, RADIOACTIVA podrá realizar compilaciones del proceso de pre-inscripción aún en el caso que no sean seleccionadas, actividades como “detrás de cámaras”, ediciones especiales y en general cualquier material que conlleven el uso de las imágenes. Esta autorización es en forma gratuita, irrevocable, de manera exclusiva, por el tiempo que RADIOACTIVA, estime necesario y/o pertinente el uso de dicho material en cualquiera de los medios de comunicación de su propiedad.

En especial estos datos serán tratados para que RADIOACTIVA o las personas que este designe puedan realizar las actividades necesarias para seleccionar a las Participantes como Candidatas “LA ACTIVIDAD”, por tanto, se entiende que con la autorización se permite que terceros ajenos a RADIOACTIVA y para los fines acá señalados puedan acceder a dichos datos. Igualmente, los datos serán usados por RADIOACTIVA para ilustrar cualquier tipo de información y/o publicidad, con la finalidad de incentivar o no la participación en “LA ACTIVIDAD”.

9. Prohibiciones especiales:

El participante se obliga a observar las siguientes prohibiciones y las demás establecidas en estos términos y condiciones y en los demás documentos, acuerdos y contratos que lleguen a suscribir con RADIOACTIVA, a saber:

a) No realizar actos que coloque en desventaja o pretenda colocar en desventaja a otros participantes tales como: la difusión de asuntos de carácter privado, personal, familiar, críticas o rumores ajenos a la verdad.

b) No realizar publicidad de otros eventos, actividades promocionales, concursos o menciones comerciales de personas o empresas que sean competencia de RADIOACTIVA, sea a través de tweets y demás formas tradicionales y no tradicionales de publicidad.

c) No expresar opiniones sea a través formas tradicionales o de redes sociales y demás formas no tradicionales, que puedan causar daño a la imagen de los productos, servicios, marcas o buen nombre de RADIOACTIVA, la marca sus directivos o empleados, o alguno(s) de los Patrocinadores.

d) No realizar acuerdos verbales o escritos en virtud de los cuales se comprometan a cualquier título a prestar servicios a favor de cualquier persona, incluidos los Patrocinadores, sin autorización previa y escrita de RADIOACTIVA.

e) No realizar en público actuaciones contrarias a la moral y las buenas costumbres, o realizarlas en privado cuando ellas trasciendan y sean de conocimiento público o puedan llegar a serlo, menoscabando la imagen de las Participantes, las Candidatas, RADIOACTIVA, sus marcas, sus directivos y patrocinadores.

f) No propiciar, realizar o participar en la realización de cualquier conducta o actividades que puedan poner en riesgo la salud o seguridad de otras personas relacionadas con la organización y desarrollo de “LA ACTIVIDAD”, o con la seguridad y reputación de RADIOACTIVA, sus marcas, directivos y Patrocinadores.