¿También? Ahora los hijos de los Gallagher pelean entre ellos

Por motivos que solo saben los Gallagher, este par de hermanos mantienen una pelea que al parecer no tiene fin y de paso aleja cada vez más las posibilidades de la esperada reunión de Oasis.

Ahora, cuando muchos ya están cansados de esta guerra, pues los hijos de los Gallagher también emprenden su propia pelea.

Resulta que Gene Gallagher, el hijo de Liam, aprovechó su cuenta de Twitter para irse en contra de Anais, la hija de Noel, quien después de aparecer en un show de modelaje en el Tommy Hilfiger en la London Fashin Week fue juzgada por su primo: “Primero, te ves como tu padre con una peluca rubia. Segundo, eres modelo porque te pareces a tu padre, no por quien eres. A nadie le importa quién eres”, escribió Gene, después eliminó los tuits, tal y como lo afirma NME.

Una vez eliminados los mensajes, Gene siguió escribiendo en contra de su prima: “Nunca me verán en uno de esos shows de celebridades elegantes con niños mirando como tontos”, añadiendo que si en el show no está su hermano, Lennon Gallagher, de nada vale la pena:

“Si este hombre no está sobre el escenario, sabes que el evento será una mierda”.

If this man isn't on stage walking then u know it's gonna b shite pic.twitter.com/mELKcluykT

— Gene Gallagher (@Gallagher_Gene_) September 19, 2017