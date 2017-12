“El tamaño del pene no importa en lo absoluto”: estas y otra confesiones de Mía Khalifa

Al contrario de lo que muchas mujeres piensan (y otros hombres también), el tamaño del miembro viril no es tan importante según la actriz porno.

“El tamaño del pene no importa en lo absoluto. Definitivamente, el mejor sexo que he tenido no fue con el hombre mejor dotado”. Confesó a sus fans la actriz.

En cuanto al sexo oral, la actriz afirmó que “A mí no me gusta, pero muchas chicas realmente lo disfrutan.” Mía también dijo que “No hay que saltarse los juegos previos. No se trata de conseguir una bomba o hacer que tu pene sea cuatro pulgadas más grande”

¿Van a practicarlo?