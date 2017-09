Tal y como esperábamos: Jim Carrey reaparece con nueva y mejorada apariencia

El Festival de Cine de Venecia 2017 fue el motivo perfecto para que el actor reapareciera con una imagen totalmente diferente a como se había dejado ver por la prensa los últimos meses.

El motivo de la presencia Jim Carrey al festival fue gracias a la presentación de una película que tiene como objetivo narrar su vida, eso sí, haciendo reír al público como solo él lo sabe hacer: con imitaciones, bromas y mímicas al estilo Jim.

El título del documental es “Jim & Andy: The Great Beyond – The Story of Jim Carrey & Andy Kaufman with a very special, contractually obligated mention of Tony Clifton” (un poco largo) y correrá bajo la dirección de Chris Smith.

Las imágenes de la nueva imagen del actor sin duda sirvieron como parte de tranquilidad, ya que hace algunos meses sus seguidores vieron como Jim se deterioraba con un look donde una extensa barba y su pelo largo cubrían su rostro.