¿Qué tal esto? Equipo de fútbol es patrocinado por famoso sitio web porno

El Washington Square FC el conjunto de Brookline, Massachusetts, consiguió un patrocinador para su equipo bastante envidiable para algunos, ya que un famoso sitio web para adultos aceptó hacer parte del cuadro estadounidense.

Las redes sociales del Brookline muestran con orgullo su camiseta estampada con el nombre del portal Redtube, asegurando que es solo el comienzo, ya que se dan el lujo de tener “el mejor patrocinador del mundo”.

Only the beginning. Best support in the world from @RedTube and our loyal #RedTubeARMY #COYSQ https://t.co/H4QczsGBgp

— Washington Square FC (@WashingtonSqFC) June 6, 2017