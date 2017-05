¿Qué tal esto? Bebé nace con dispositivo anticonceptivo en la mano

El recién nacido Dexter Tyler, que llegó al mundo en un parto por cesárea, cautivó al mundo cal llegar con una pequeña sorpresa en sus manos, ya que la fotografía que tomó su madre, Lucy Hellein, muestra como el bebé sujeta en su mano un dispositivo anticonceptivo.

Hellein contó al Diario Metro que se enteró de su embarazo el pasado mes de diciembre, ya que su vida sexual estaba usando el dispositivo desde agosto y antes hacía uso de otros métodos anticonceptivos.

Have you seen this picture?

Was this baby born with an IUD in his hand? We #VERIFY IT! https://t.co/5py6wy6bFq

(PIC: Lucy Hellein) #News19 pic.twitter.com/QzcxPdhJex

— Shelby Heary (@shelby_heary) 4 de mayo de 2017