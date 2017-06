Sujeto huye de los atentados de Londres sin regar una gota de cerveza y se hace viral

Un sujeto escapando de los atentados en Londres con la cerveza en la mano le está dando la vuelta al mundo, además de convertirse en símbolo de la resistencia británica ante el terrorismo.

El encargado de tuitear la fotografía fue el usuario Howard Manella, quien registró las amenazas que sacudieron la capital británica pero el verdadero protagonista fue este “valiente”, como lo apodan en las redes sociales ya que a pesar de la presión del momento no soltó su bebida.

People fleeing #LondonBridge but the bloke on the right isn't spilling a drop. God Bless the Brits! pic.twitter.com/ceeaH0XxeX

— Howard Mannella (@hmannella) June 3, 2017