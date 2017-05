Suegra de Chris Cornell lazó fuertes acusaciones a Eddie Vedder

Llegó el oscuro día del funeral de Chris Cornell y todos los iconos del rock mandaron sus condolencias a la familia, ya que la última semana no ha sido la mejor para los seguidores de Soundgarden.

Aunque muchos piensen que los malos pensamientos y las críticas deben estar lejos de lo que vive el grunge en este momento, pues para Toni Karayiannis, la suegra de Chris Cornell, no lo es.

Por eso a través de su cuenta de Twitter la señora Karayiannis también llora la muerte de Chris pero además lanzó fuertes críticas a Eddie Vedder, líder de Pearl Jam.

“El mundo está llorando a un ángel, Chris Cornell. Excepto la persona a la que más ayudó. No es un humano, no es un hombre”, escribió Toni, para luego agregar “Oh sí, es obvio. Aquel que no hizo tributo para Chris, quien no dijo ninguna palabra después de su muerte, como si no lo hubiese conocido. Vergüenza para él”.

The world is mourning an angel ! Chris Cornell! Except one person the person he helped the most! Not human not a man! — Toni Karayiannis (@ToniKaras) May 24, 2017

Oh yes! Actually is obvious!Who did not pay tribute to Chris who didn't say a word on his death like never met him Only one ! Shame on him https://t.co/7tLngWn6GH — Toni Karayiannis (@ToniKaras) May 24, 2017

Sin embargo le hizo una advertencia bastante particular:

“Me voy a ir contra tuya cada vez que digas que ayudas a la gente. Le cantaste a su hija y ahora le das la espalda. Quiero que tus fanáticos lo sepan: No eres un hombre”.