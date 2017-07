Spotify revela las bandas rock más escuchadas en Colombia y el mundo

El pasado 13 de julio se celebró el Día Mundial del Rock, por esta razón Allison Hagendorf de Spotify resaltó la lista completa de artistas rock más escuchados en Colombia y el mundo entero.

El servicio streaming más popular de los dispositivos móviles divulgó el resultado de los sondeos que hizo en lo que lleva corrido del año, donde destacó que a nivel mundial Coldplay es la banda más popular del momento, seguida por los Twenty One Pilots, The Beatles y Linkin Park.

Pero para no perdernos detalle alguno del conteo, aquí están las 20 agrupaciones con más búsquedas en Spotify:

Las 20 agrupaciones más escuchadas en el mundo

1. Coldplay

2. Twenty One Pilots

3. The Beatles

4. Linkin Park

5. Red Hot Chili Peppers

6. Panic! A The Disco

7. Metallica

8. Arctic Monkeys

9. Queen

10. Fall Out Boy

11. Michael Jackson

12. Green Day

13. AC/DC

14. Pink Floyd

15. Blink-182

16. Paramore

17. Guns N’ Roses

18. Nirvana

19. The Rolling Stones

20. The 1975

Artistas rock con más reproducciones en Colombia

1. Coldplay

2. Twenty One Pilots

3. Metallica

4. Queen

5. Arctic Monkeys

6. Guns N’ Roses

7. Red Hot Chili Peppers

8. The Beatles

9. Linkin Park

10. Michael Jackson

11. The Strokes

12. AC/DC

13. Pink Floyd

14. Nirvana

15. System Of A Down

16. Green Day

17. Radiohead

18. Muse

19. Aerosmith

20. blink-182