Spider-Man: Homecoming, ¿la mejor película del Hombre Araña?

Únicamente falta dos semanas para el estreno de Spider-Man: Homecoming en Colombia, y no vamos a mentir, pues nosotros también estamos muy ansiosos por ver a esta nueva versión del “Hombre Araña”

Aunque nos estemos muriendo de la envidia, esta semana ya varias personas pudieron ver el filme. Y aunque los críticos no han compartido como tal sus reseñas, ya han empezado a hablar por redes sociales, apareciendo así las primera impresiones sobre Homecoming.

As a huge Spider-Man fan who hated both AMAZING SPIDER-MANs, I am so happy to say SPIDER-MAN: HOMECOMING is really fun. Tom Holland = 👍🏻👍🏻 — Matt Singer (@mattsinger) 24 de junio de 2017

“Como un gran fanático de Spider-Man que odio ambas Amazing Spider-Man, estoy muy contento de decir que Spider-Man: Homecomnig es muy divertida.”

#SpiderManHomecoming is fantastic. Perfectly cast. Does an impressive job of balancing superheroics & high school drama. — Angie J. Han (@ajhan) 24 de junio de 2017

“Spider-Man: Homecoming es fantastica. Elenco perfecto. Hace un trabajo impresionante en balancear drama superheroico y el de preparatoria.”

#SpiderManHomecoming is one of the best Marvel movies and the best Spider-Man movie, period. So completely terrific, a true crowd pleaser. — Eric Walkuski (@ericwalkuski) 24 de junio de 2017

“Spider-Man: Homecoming es una de las mejores películas de Marvel y la mejor película de Spider-Man, punto. Completamente maravillosa, un verdadero placer para la audiencia.”

Tal parece que Spider-Man: Homecoming está increíble. Ahora solo nos queda esperar al 6 de julio para ver si sí es cierto.

