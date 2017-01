¿Será este fantástico dispositivo el smartphone del futuro?

La tecnología celular cada día avanza con tal velocidad que ya muchos empiezan a especular cuál será el modelo del smartphone del futuro, es por eso que en las redes sociales ya comienza a circular un prototipo que asegura ser el celular que nos espera en algunos años.

Aunque inicialmente no cuente con una forma de smartphone, se trata de ‘Alo’, un prototipo de celular al que sus capacidad ningún dispositivo podría igualar, creación del diseñador Philippe Stark, quien ya tiene algunos antecedentes en el mundo de la innovación gracias al exprimidor que curiosamente lleva su nombre.

Ahora Philippe junto al también diseñador Jerome Olivet trataron de modificar algunas características de lo que hasta ahora conocemos como smartphone, la diferencia de su diseño es que este nuevo que presentan tiene algunas cualidades, entre ellas la resistencia a los golpes gracias a su flexibilidad, esto gracias a su cobertura el polímero trasparente para proteger el dispositivo.

Otras de las característica de Alo y quizá la más extraña, es que no contará con pantalla táctil ni teclado, ya que el teléfono demostrará sus funciones por medio de comandos de voz, y para ilustrar las imágenes, la creación de estos diseñadores sería capaz de crear hologramas.

Y bueno, aquí están las imágenes del smartphone que podría llegar en un futuro:

The Future’s gelatinous – Philippe Starck and Jerome Olivet’s sci-fi vision for the mobile phone https://t.co/VT4sxuG90F Via @dezeen #Alo pic.twitter.com/GC9qVwjmtD

