Selección de Nueva Zelanda comparte gran fotografía con Green Day

Nueva Zelanda y Green Day compartieron hotel mientras se hospedaban para cumplir con sus labores en Perú, el primero para enfrentarse a la selección inca y el segundo para su show, por eso el encuentro de ambos quedó registrado en una foto y posteriormente publicado en Twitter.

“#AllWhites meet @GreenDay at their team hotel in Lima. #WCQ #PERvNZL @SeleccionPeru”, con esta descripción se dio a conocer la fotografía, la cual muestra gran parte del equipo posando junto a Billie Joe Armstrong y Tré Cool.