Según Noel Gallagher, Dave Grohl y Josh Homme hacen música aburrida

Los seguidores de Foo Fighters y Queens of the Stone Age se fueron en contra de Noel Gallagher, ya que los comentarios del ex Oasis respecto a Dave Grohl y Josh Homme, no fueron del todo aceptables.

En una reciente entrevista con ‘Alternative Nation’, el mayor de los Gallagher expresó su rechazo por las bandas de rock que le cantan a las noticias mundiales y a los temas de alto impacto, por eso, para Noel, eso es precisamente lo que hacen las bandas de Dave Grohl y Josh Homme.

“Creo que es muy fácil para esos tipos con guitarras tomar sus instrumentos y cantar sobre lo que hay en las noticias. No veo cuál es el punto. Creo que escribir canciones hoy en día sobre temas alegres y esperanzadores es casi revolucionario”, aseguró Noel.

“Creo que la música de guitarras ahora solo consiste en gritar. Como Dave Grohl ¿Qué le pasa? Lo mismo Green Day, o el tipo de Queens Of The Stone Age ¿A qué le están gritando? Le gritan a las putas noticias ¿Quién quiere cantar sobre las noticias? Las noticias son aburridas. Donald Trump es aburrido. La política es aburrida. El gordo de Corea del Norte, se ve divertido pero es aburrido”, agregó el ex Oasis.