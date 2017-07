Se vale llorar: Stan Lee publica emotivo dibujo en honor a su esposa fallecida

69 años de estar juntos, ese fue el tiempo que la mente maestra de Marvel Cómics pasó junto a su amada esposa Joan Lee, quien el pasado 6 de julio murió a los 93 años en la ciudad de Los Ángeles.

Como todo un héroe, Stan enfrentó la cruda situación por la que está atravesando, y por eso transmitió toda su tristeza y admiración a través de su cuenta de Twitter, donde publicó un dibujo junto a su esposa de la forma más heroica posible.

“A nombre de Stan, muchas gracias por sus sentidas condolencias. Él está bien y realmente aprecia el masivo amor hacia Joan”, escribió Stan.

On behalf of Stan, thanks for the heartfelt condolences.He is well and truly appreciates the outpouring of love for Joan.-POW! Entertainment pic.twitter.com/AhtKjXWfvX

— stan lee (@TheRealStanLee) July 7, 2017