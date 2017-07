Se puso bueno: Jim Morrison planea demanda contra las Jenner por el “caso camisetas”

Parece que las playeras rockeras con el rostro de las hermanas Jenner se han convertido en todo un dolor de cabeza para este par, ya que grandes iconos de la industria mostraron todo su rechazo a la propuesta de las modelos.

Por su parte, Jim Morrison no está para nada contento con el producto que presentaron las Jenner, por eso llamó a sus abogados y según afirman medios internacionales, este tema huele a demanda.

Cabe mencionar que tanto Kendall como Kylie ofrecieron sus disculpas, pero al parecer esto no es suficiente para los indignaos que se sintieron perjudicados por sus diseños.

I can't get over the hideous shirts the Jenner kids made. They used MS Paint to badly superimpose their selfies onto classics for $125. pic.twitter.com/yMVuPrl2kU

— Lily Bolourian (@LilyBolourian) June 30, 2017