¿Se parece? Así se ve el actor vestido de Jaime Garzón en la nueva producción colombiana

La televisión nacional se prepara para recibir una nueva producción, esta vez llevando a la pantalla chica la vida de uno de los personajes más representativos para la historia de Colombia: Jaime Garzón.

El encargado de asumir este gran reto es el actor Santiago Alarcón, quien se vestirá del periodista asesinado en 1999 para llevar la historia de Garzón a quienes no conocieron de él.

“Ha sido tal vez la experiencia más linda de mi vida, no solamente por lo que implica darle vida sino también la forma en que lo interpreté, eso no se me va a olvidar nunca”, aseguró Alarcón para Caracol Radio.

Mientras tanto en redes sociales se filtraron algunas fotografías del actor ya vestido como Jaime Garzón: