¡Se acabó el sufrimiento! Ahora podremos cargar nuestro celulares… ¿con orina?

Una de las situaciones más amargas que podemos pasar cuando estamos lejos de una toma de corriente, es que nuestros dispositivos móviles se descarguen, simplemente quedamos incomunicados.

Sin embargo, la tecnología avanza y ahora varias empresas se encuentran desarrollando algún dispositivo para poder cargar nuestros celulares, y este es un ejemplo claro de lo que conoceremos en un futuro:

Turning pee into power! See how scientists at @BristolRobotLab are using urine to make electricity. pic.twitter.com/K3OqTuLbJ7

— BBC Click (@BBCClick) June 19, 2017