Se acabó la ‘guachafita’: HBO grabará diferentes finales para ‘Game of Thrones’ y evitar filtraciones

Resulta que HBO se cansó de tener tantos problemas de filtraciones de los capítulos de Game of Thrones que ya decidieron tomar drástica medidas con la octava temporada.

Aún falta bastante tiempo para que la octava temporada llegue, y como medida preventiva, HBO rodará múltiples finales para evitar filtraciones de sus episodios.

El rodaje empieza en octubre y podría llegar a terminarse hasta agosto de 2018, por lo que se cree que el estreno de la nueva temporada sería hasta el 2019.

Relive the epic battle in the #GameofThrones season 7 finale on @HBO: https://t.co/Kk2x8JLBH1 #WinterIsHere #GoTS7 pic.twitter.com/G8w7Ve3xXb

— Game Of Thrones (@GameOfThrones) 8 de septiembre de 2017