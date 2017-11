Se acabó el año: vean los estrenos que llegan a Netflix en diciembre

El último mes del año y nos despedimos de este 2017. Vacaciones para unos, trabajo para otros y simplemente sentarse frente al televisor para el resto.

Netflix nos adelanta lo que llegará a su parrilla de programación días antes de que llegue diciembre, por eso de una vez aliste la agenda para saber cuáles son los días que se va a conectar con el servicio streaming.

Series

Dark: Temporada de diciembre.

Easy: Temporada 1 de diciembre.

Scandal: Temporada 1 de diciembre

Vikingos: Temporada 2 de diciembre

Fuller House: 22 de diciembre.

La casa de papel 20 de diciembre.

72 animales peligrosos: América Latina 22 de diciembre.

Ultimate Beastmaster 15 de diciembre.

Pretty Little Liars: 21 de diciembre.

Películas

Noche infinita, estreno: 1de diciembre.

Navidad en El Camino, película original de Netflix: 8 de diciembre.

El ascenso, película original de Netflix: 29 de diciembre.

Tarjeta de Navidad, película original de Netflix: 15 de diciembre.

Voces ocultas: 15 de diciembre.

La cumbre escarlata: 11 de diciembre.

La estafa de los Logan: 27 de diciembre.

Your Namee Mitsuha quiere ir a Tokio: 6 de diciembre.

I Believe in Miracles, estreno: 15 de diciembre.

Creep 2, estreno: 23 de diciembre.

Mientras tanto los documentales y especiales

Voyeur, estreno: 1 de diciembre.

Judd Apatow: The Return: 12 de diciembre.

Wormwood: 15 de diciembre.

The Toys That Made Us: 22 de diciembre.

Dave Chappelle: Equanimity: 31 de diciembre.

All Things Must Pass: 1 de diciembre.

Niños

Trollhunters: 15 de diciembre.

Viva el Rey Julien: 1 diciembre.

DreamWorks – Home: 1 de diciembre.

Navidad con los StoryBots, serie original de Netflix: de diciembre.

Beat Bugs: All Together Now, serie original de Netflix: 21 de diciembre.

Trolls: Vamos a festejar, estreno: 6 de diciembre.