Se acabó el año: alisten todo y vean los estrenos de Netflix para enero del 2018

A contados días de despedir el 2017 y dejar atrás todo lo que pasó, en cuanto series, películas y documentales, pues Netflix desde ya nos muestra los estrenos que prepara para el primer mes del 2018.

Así que desde ya alisten el sofá y prepárense porque nuestras series y películas favoritas están a solo días de llegar.

Películas:

1. ‘Abzurdah’ – 1 de enero

2. ‘The Stanford Prison Experiment’ – 1 de enero.

3. ‘El incidente’ 1 de enero.

4. ‘El abuelo sinvergüenza 5’ – 1 de enero.

5. ‘Señales de amor’ – 1 de enero.

6. ‘Mustang Island’ – 2 de enero.

7. ‘El rey de la polca’ – 12 de enero.

8. ‘Whiplash’ – 15 de enero.

9. ‘Las sufragistas’ – 15 de enero.

10. ‘Un gesto fútil y estúpido: La historia de Doug Kenney’ – 26 de enero

Series:

1. Lovesick’ – 1 de enero.

2. ‘Weeds’ – 1 de enero.

3. ‘Comedians in Cars Getting Coffee Collections’ – 5 de enero.

4. ‘Devilman Crybaby’ – 5 de enero.

5. ‘Sin senos sí hay paraíso’ – 10 de enero.

6. ‘Disjointed – parte – 12 de enero.

7. ‘Tiempos de guerra’ – 18 de enero.

8. ‘Grace and Frankie’ – 19 de enero.

9. ‘Van Helsing’ – 19 de enero.

10. ‘Black Lightning’ – 23 de enero.

11. ‘El Ministerio del tiempo’ – 30 de enero.