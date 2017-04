El Santo Rock Bendito sigue al aire con la generación de los 90’s

Después de una mañana ochentera con Camilo Ramirez y su top 100, Samuel Escobar es el encargado de seguir con la siguiente década: los 90.

Por eso vamos a pasarles un listado de lo que podrán escuchar en este top para que no se despeguen de la única rock de Colombia.

TUBTHUMPING – CHUMBAWAMBA

DONT CRY – GUNS N’ ROSES

CLANDESTINO – MANU CHAU

EVEN FLOW – PEARL JAM

CALIFORNICATION – RED HOT CHILI PEPPERS

GIRLS AND BOYS – BLUR

LITHIUM – NIRVANA

CRASH INTO ME – DAVE MATTHEWS BAND

LIVE FOREVER – OASIS

PLUSH – STONE TEMPLE PILOTS

WHERE IT’S AT – BECK

LONGVIEW – GREEN DAY

CRYIN’ – AEROSMITH

I DON’T WANT TO MISS A THING – AEROSMITH

TORN – NATALIE IMBRUGLIA

WHAT I GOT – SUBLIME

IRONIC – ALANIS MORISSETTE

MARIPOSA TECNICOLOR – FITO PAEZ

INTERGALACTIC – BEASTIE BOYS

PARANOID ANDROID – RADIOHEAD

ALIVE – PEARL JAM

ENJOY THE SILENCE – DEPECHE MODE

JUMP AROUND – HOUSE OF PAIN

DON’T SPEAK – NO DOUBT

BLACK HOLE SUN – SOUNDGARDEN

SABOTAGE – BEASTIE BOYS

Esto es solo algo de lo que sonará en el Top 100 del #SantoRockBendito. Dele Play AQUÍ