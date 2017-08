¿Sabía que Spiderman apareció en ‘Iron Man 2’? Nadie se dio cuenta

El actor Tom Holland, quién será el encargado de interpretar a Peter Parker en la última secuela de ‘Spiderman: Homecoming’ confirmó que sí hubo presencia de Spiderman en la película ‘Iron Man 2’.

En la película de ‘Iron Man 2’ hay una escena en la que un robot de las industrias Stark iba a atacar a un niño que ocultaba su rostro con una máscara de Iron Man.

La escena culmina cuando el propio Iron Man salva la vida de quien se dice es Peter Parker.

Si nos ponemos a pensar esta teoría tiene sentido porque ‘Iron Man 2’ fue estrenada en 2010 y la nueva secuela del hombre araña, se estrenará en julio del 2017.

Esto nos hace mucho más creíble la idea de que Peter Parker si era el niño que aparecía en ‘Iron Man 2’ y a lo largo de estos 7 años creció y ahora es el Spiderman adolescente que protagoniza la nueva película.

“A día de hoy, lo puedo confirmar. He hablado hace literalmente 20 minutos con Kevin Feige (productor de Marvel Studios). A lo mejor les he hecho un spoiler, pero ya ha salido a la luz”, afirmó Holland. “Me parece increíble. Me gusta la idea de que Peter Parker lleve en el universo Marvel desde el principio”