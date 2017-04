Debido a todas las bandas que se han pronunciado con lanzamientos este 2017, Royal Blood no se quiso quedar atrás y por eso ya habló de sus segundo álbum How Did We Get So Dark?, y como si fuera poco se manifestó con una canción que desde ya promete sonar en todo el mundo.

Este misterioso trabajo fue anunciado a finales del 2016 con alucinantes adelantos, y hace algunas horas lanzaron Lights Out, su nueva canción.

Por su parte, How Did We Get So Dark? llegará al público a partir de junio 16.