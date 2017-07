El rock se sintió: las Kardashian retiran sus camisetas del mercado y piden disculpas

Hace unos días estas hermanitas hicieron llorar a los fanáticos del rock, ya que se les ocurrió la fabulosa idea de poner sus rostros en los estampados de bandas como Metallica, Ozzy Obourne, The Doors, Led Zeppelin y Pink Floyd.

Como era de esperarse, las alarmas del mundo del rock se encendieron, tanto así que Sharon Osbourne salió en defensa del rock y les mandó un mensaje a las hermanas:

“Chicas, no os habéis ganado el honor de poner vuestra cara junto a la de iconos musicales. Mejor haced lo único que sabéis hacer… Brillo de labios”.

Girls, you haven’t earned the right to put your face with musical icons. Stick to what you know…lip gloss. pic.twitter.com/BhmuUVrDBn

— Sharon Osbourne (@MrsSOsbourne) June 29, 2017