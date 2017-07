‘Rigo’ ganó la etapa reina del Tour de Francia

La etapa reina del Tour estuvo de infarto. La final se dio entre el francés Warren Barguil y el colombiano, Rigoberto Urán.

Este antioqueño fue el ganador de la etapa reina, la novena del Tour de Francia. La carrera se dio en un tramo de 181,5 kilómetros.

Lo que más entsiasmo generó,fue que Urán no supo que había ganado sino hasta la imagen del foto finish salió a la luz. En esta fotografía, ‘Rigo’ se puede ver por pocos centímetros más adelantado que Barguil del Team Sunweb.

“Cuando me dijeron que había ganado, yo pensé que me estaban vacilando. Es algo impresionante que me da mucha felicidad, ganar una etapa como la de hoy tan complicada”, indicó Urán.