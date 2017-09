Revólver Plateado presenta ‘Los Perros Perdidos’

Los Perros Perdidos es una idea que venia rondando en la cabeza de Revolver plateado hace ya un tiempo, la idea era rescatar algunas canciones que se pierden entre Album y Album, canciones perdidas que tal vez no encajaban en el momento, canciones que perdieron el tren o simplemente esperaban tomar una buena ola como lo haría un surfer.

Fue abrir la caja de pandora, meter la mano y sacar esas canciones, darles vida.

No fue dificil escoger, cada canción es un hijo, una musa y todas tienen algo que decir y se merecen un gran respeto, son momentos, vidas, historias y enseñanzas.

La canción tiene un poder curativo, es un arma fuerte y a medida que crecemos y la banda se hace vieja, crece la responsabilidad de decir cosas que tal vez ayude de alguna manera a curar o a entender mas el día a día.

Pasamos momentos un poco oscuros y creemos que esta puede ser la excusa perfecta para decirlo sin estar pensando en si le gusta o no al publico, la idea es simple, es tratar de crear conciencia o de poner preguntas, contar historias que puedan ayudar a alguien.

Revolver acaba de sacar un álbum apenas este año llamado Rojo que aun seguimos promocionando, por eso nos inventamos este lado B por decirlo de alguna manera.

Decidimos lanzar la primera cápsula contando un poco el por que de este proyecto y soltando TRISTE CIRCO la primera canción de las cápsulas que cuenta algunas situaciones que vivimos día a día y no son tan agradables y no nos damos cuenta.

Existen canciones que no salen por que no era el momento y sentimos que es el momento de ponerlas a ladrar, estamos contentos con la manera en que soltaremos cada perro o canción, liberarlas nos libera también.

Para nosotros es importante estar en continuo crecimiento, escribir, grabar y tocar es lo que nos mueve, fue lo que soñamos y es lo que hacemos, sin pensar en las estrategias o estandarizarnos. Vivimos una época fría, pensando cada movimiento, con miedo a ser aceptados o no, no caeremos en eso y haremos lo que creemos sabemos hacer, canciones y ladrar fuerte y así encontrar la manada.