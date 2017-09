Reviva aquí la entrevista con Foster The People en el Planeta Rock

La banda nominada a los premios Grammy, Foster the People, lanzó su nuevo álbum Sacred Hearts Club. Aclamado por The Associated Press, por sus “melodías alegres y un contenido que provoca la mente” el álbum de 12 canciones cuenta con los tracks previamente lanzados, “Sit Next To Me,” “Loyal Like Sid & Nancy,” Pay the Man,” “SHC,” y “Doing It For The Money”.

Uno de los integrantes de Foster the People nos acompañó en el Planeta Rock y nos habló de su nuevo trabajo discográfico.

La entrevista que van a escuchar es con Mark Pontius, quien toca la batería y la percusión en esta banda. El otro integrante de la banda, Mark Foster, quien es el vocalista y quien además toca los teclados, el piano, el sintetizador y la guitarra no nos pudo acompañar en la entrevista, por motivos ajenos.

Recordemos que es una banda indie rock formada que ya lleva sus buenos años sonando, exactamente desde el año 2009.

El sonido de Foster The People es descrito como ‘una infusión de danza melódica con pop y rock’, abarcando muchos géneros.‘