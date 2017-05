Revisen la lista de ganadores de los MTV Movie & TV Awards 2017

La edición número 26 de los MTV Movie & TV Awards que se celebró en el Shrine Auditorium de Los Ángeles.

Bajo la conducción del actor Adam DeVine, Stranger Things levantó el premio como la “mejor serie de tv”, mientras que ‘La Bella y la Bestia’ fue catalogada como la “mejor película”

Revisen en listado:

Película del año

La Bella y la Bestia

Serie de TV del año

Stranger Things

Mejor beso

Ashton Sanders y Jharrel Jerome, en Luz de luna

Mejor villano

Jeffrey Dean Morgan, por The Walking Dead

Mejor anfitrión

Trevor Noah de The Daily Show

Mejor documental

13th

Mejor reality

RuPaul’s Drag Race

Mejor actuación en una película

Emma Watson, por La Bella y la Bestia

Mejor actor en un TV Show

Millie Bobby Brown, por Stranger Things

Mejor actor en una comedia

Lil Rel Howery, por Get Out

Mejor héroe

Taraji P. Henson, por Talentos ocultos

Mejor escena dramática

En This Is Us: Jack y Randall en escena de karate

Próxima generación

Daniel Kaluuya

Mejor Dúo

Hugh Jackman y Dafne Keen, en Logan

Mejor historia americana

Black-ish

Mejor lucha contra el sistema

Talentos ocultos

Trending

Del programa “Lip Sync Battle”, dentro del segmento Run the World (Girls)feat: Channing Tatum imitando a Beyoncé

Mejor momento musical

“You’re the One That I Want”, de Grease: Live