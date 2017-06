Revelan canción de George Harrison dedicada a Ringo Starr

Uno de los personajes de la popular banda The Beatles, George Harrison, ha causado gran sorpresa por estos días a sus fans, puesto que casi 16 años después de su muerte se diera a conocer una canción escrita por el para Ringo Starr.

Esta canción la viuda del cantante, Olivia, encontró una de las tantas canciones que el artista dejo escritas en un cuaderno de música que guardo bajo su banco para piano y que solo varias décadas después se logró encontrar con esta gran sorpresa, así lo confirmó Sopitas en su portal web.

Sin embargo, en esta ocasión Olivia decidió darle una copia a Ringo en los Ángeles para que este la conservara.

Acá un fragmento de la letra de la canción:

Hey Ringo, now I want you to know, that without you my guitar plays far too slow.

And Ringo let me say this to you, I’ve hear no drummer who can play it quite like you.

Wait a minute Mr G, stop flattering me. My drums sound bare, when your guitar’s not there.

Hey, hey, hey, hey, hey, hey, let me hear you playing.

Hey Ringo, there’s one thing I’ve not said, I’ll play my guitar with you till I drop dead.

Well G, it’s really nice the things you say. But when you drop please fall the other way.