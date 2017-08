Restaurante ofrece descuento a las mujeres según el tamaño de sus senos

Un restaurante en Hangzhou, ubicado en el este de China, se convirtió en el blanco de las críticas desde hace unos días al promocionar un descuento para sus clientas más protuberantes, ya que entre más grandes sean sus senos, el descuento en la factura será mayor.

Pese a que el descuento fue considerado como una exclusión, las ventas demostraron que la idea fue todo un éxito al demostrar que la clientela aumentó considerablemente.

The bigger the breasts, the bigger the discounts. #china #TrendyShrimp #discrimination #CupSize https://t.co/0uoZEPY6Mc

— News Stream (@newsstreamworld) August 8, 2017