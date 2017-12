Need For Speed: Payback es un juego arcade de mundo abierto y en esta edición contaremos con una aventura mucho más profunda, siendo el modo de un jugador el más importante de esta entrega que Criterion Games ha desarrollado teniendo como base a su clásico Burnout Paradise.

Como novedad en la saga, nos encontraremos con una serie de misiones guiadas y con objetivos que no siempre serán el de ganar una competencia ya qu,e tal como vimos en el video de presentación, podremos robar autos o camiones en movimiento. Por desgracia la cantidad de misiones de este tipo es limitada.

El resto del juego se desarrolla de la misma forma que lo ha hecho a través de los años. Carreras del punto A al punto B, mini pruebas repartidas por el mapa –superar la velocidad del radar, realizar un salto, romper vallas publicitarias...– y uno que otro nuevo desafío, y sin duda lo que más resalta es hacer Takedowns algo que sin duda trae recuerdos agridulces a los fans de Burnout que no ven una nueva entrega desde Paradise en la generación pasada.

El juego, a pesar de contar con una cantidad enorme de contenido, se ve seriamente afectado por no innovar y reciclar las mismas mecánicas de hace diez años. Esto crea una clara fatiga de la serie para el jugador.

De igual forma su campaña no es ni la más larga, ni la menos corta de la saga ya que tardaremos aproximadamente 25 horas en completarla. Claro está que si se quiere sacar hasta el último objetivo nos llevara muchísimo más tiempo.

En conclusión Need For Speed: Pay Back es un juego que divierte pero está lejos de ser sobresaliente si bien sus gráficos y sonido no son malos, sí se siente ya cansada la fórmula que nos da Criterion Games y que más bien parece que les urge llegar a la fecha de estreno en vez de darle un toco único a esta entrega que lo separe de sus precuelas.

Nota Final Pantalleros: 7.5