Regreso de icónico villano de Dragon Ball Super divide opiniones de los seguidores

Sin duda Freezer es uno de los emblemáticos villanos de todo Dragon Ball, tanto así que su regreso de la muerte dio píe para que la película se convirtiera en una de las cintas animadas más taquilleras.

Lo que no a todos los seguidores de Dragon Ball Super les gusta es que se habla de una posibilidad de que el destructor del Planeta Vegueta podría regresar, esto para convertirse en uno de los miembros del Universo 7.

Obviamente muchos aseguraron que la historia no podría dar un giro tan drástico, son embargo en la sinopsis de los capítulos 92 y 93 afirman el regreso del lord Freezer.

Spoilers for DBS eps 90-93. Yes, it's true: Fortuneteller Baba will be making a long-awaited return appearance! pic.twitter.com/HBU19IpOps

— Todd Blankenship (@Herms98) May 8, 2017