¡Regresaron! Escuche “Where’s The Revolution”, el nuevo sencillo de Depeche Mode

El nuevo material de Depeche Mode llega cuatro años después de ‘Delta Machine’. Este trabajo llevará como título ‘Spirit’ y estará disponible a partir del próximo 17 de marzo.

El primer adelanto de este álbum es ‘Where’s The Revolution’. Aquí se lo presentamos:

Este será el álbum 14 de la banda y ya se puede preordenar a través de su página web. Fue producido por James Ford y contará con 12 canciones en la versión estándar, mientras que la edición deluxe tendrá un disco extra con 5 remixes creados por Depeche Mode, Matrixxman y Kurt Uenala, bajo el nombre de ‘Jungle Spirit Mixes‘.

Tracklist:

01. Going Backwards

02. Where’s The Revolution

03. The Worst Crime

04. Scum

05. You Move

06. Cover Me

07. Eternal

08. Poison Heart

09. So Much Love

10. Poorman

11. No More (This Is The Last Time)

12. Fail

Disco 2 (Edición Deluxe)

01. Cover Me (Alt Out)

02. Scum (Frenetic Mix)

03. Poison Heart (Tripped Mix)

04. Fail (Cinematic Cut)

05. So Much Love (Machine Mix)