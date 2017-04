Regresan los 90: Will Smith revivirá ‘El príncipe de Bel Air’

El próximo 21 de mayo se cumplen 21 años de una de las series más famosas de los años 90, la misma que tuvo como protagonistas a Will Smith con la familia Banks, papel que le sirvió al actor para ser reconocido en toda la industria de Hollywood. Bajo la figura del Hip-Hop combinada con la comedia, el último episodio de la serie se emitió en el año 1996, pero donde décadas después aún hay proyectos por realizar.

via GIPHY

Según señala el portal T13, recientemente, Will Smith se pronunció sobre la serie, pero no lo hizo solo, ya que su fiel amigo de Bel Air, DJ Jazzy Jeff (Jazz), realizarán una serie de shows musicales con los cuales planean recordar aquella amistad que relució en los años 90.

Y como toda buena noticia, ya tienen seleccionados los escenarios para volver: Livewire Festival de Blackpool, Inglaterra, y el primer Summerblast Festival de MTV que se celebra en Croacia.

via GIPHY

Sin duda no podemos esperar para ver juntos a los inseparables DJ Jazzy Jeff y Will Smith, aunque al tío Phil no le gustaría ver de nuevo a su sobrino cono Jazz, por algo lo sacó varias veces volando de la casa.