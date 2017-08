Recuerdos fúnebres de Chester Bennington son vendidos por miles de dólares en internet

El pasado fin de semana se llevó a cabo el funeral privado de Chester Bennington, el vocalista de Linkin Park quien murió la mañana del 20 de julio.

En la ceremonia privada a la que llegaron familiares, amigos y algunos allegados a la familia se repartieron las invitaciones que acreditaban a la persona para que pudiera darle el último adiós a Chester.

Tanto las fotografías del funeral de Chester como las invitaciones fueron reveladas en las redes sociales, las mismas que se indignaron al conocer que en portal Ebay sacó a la venta los recuerdos de la despedida de Chester por miles de dólares.

Gross. People are selling items given out at Chester Bennington's memorial on #ebay #shameless pic.twitter.com/Yt53HFRm6q

— Kris (@bigkrisradio) August 2, 2017