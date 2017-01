Randy Orton se coronó ganador del Royal Rumble en la WWE

La WWE realizó su evento más esperado para este comienzo del 2017, se trata del Royal Rumble, el cual se vivió desde el Alamodome de San Antonio.

Este vibrante combate que empieza con 2 luchadores y cada dos minutos se va sumando otro contrincante para sumar en total 30 en un mismo ring, tuvo un ganador y ese fue Randy Orton, quien llegó de número 23 para poner de su parte en el evento.

Para los fanáticos de la WWE, no hay nada más emocionante que ver cómo estas figuras de la lucha libre se enfrentan, y una vez caen fuera del cuadrilátero, van saliendo del enfrentamiento.

Pero mantenerse sobre la lona no es tarea fácil, ya que Orton tuvo que enfrentarse a luchadores como Rusev, Sami Zayn, Chris Jericho y al final demostrar su fuerza frente a Roman Reigns.

Congratulations to the WINNER of the 2017 #RoyalRumble Match… #TheViper @RandyOrton !!!! pic.twitter.com/YS7WCpmv7S

Pero esto no fue todo, ya que sobre el cuadrilátero también vimos a leyendas de la WWE como The Undertaker, Bill Goldberg y Brock Lesnar, pero se fueron con las manos vacías.

HE STILL HAS IT! The #Undertaker has ELIMINATED @Goldberg from the #RoyalRumble Match, LIVE on @WWENetwork! pic.twitter.com/ze8cAuWgzb

