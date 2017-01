Randy Orton es fotografiado mirándole los grandes senos a una fanática

Mientras muchos se emocionan con la WWE y los enfrentamientos de sus emblemáticos personajes, parece que ellos se emocionan con las fanáticas, y como prueba de ello está Randy Orton, quien es blanco de las burlas por una fotografía que lo dejó sin palabras (literalmente).

El luchador de 36 años y ocho veces campeón de la WWE es burlado en las redes sociales gracias a pasar saliva con los pechos de una fanática que le pidió una fotografía para el recuerdo, y seguramente será un recuerdo también para Randy, pues le resultará imposible olvidar los grandes pechos de su seguidora, o eso es lo que muestra la fotografía:

This is why @RandyOrton is a total legend. Gives zero fucks. pic.twitter.com/ekPmc5yP4V

— PWP Nation (@PWPNation) 12 de enero de 2017