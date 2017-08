Rancid es nuestra Banda protagonista de El Gallo con ‘Bovver Rock and Roll’

Este reconocida banda de punk rock y ska punk nace en Berkeley, California en el año 1991, resurgiendo el movimiento punk que en algún momento quiso despedirse a mediados de los 80.

Canciones como “Ruby Soho” y “Time Bomb” son algunas con las cuales Rancid ganó su fama, esto debido al ‘And Out Come the Wolves’, álbum publicado en 1995.

Pero estos veteranos no se quedan quietos, ya que hace algunos meses lanzaron su nuevo trabajo discográfico llamado ‘Trouble Maker’, álbum del cuela sale esta canción titulada ‘Bovver Rock and Roll’.