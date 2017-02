¡Radioacktiva lo lleva a Buenos Aires a ver el show de Soda Stereo y el Circo del Sol!

No, no están soñando… Radioacktiva llevará a un oyente, mayor de edad, hasta Buenos Aires (Argentina) para que vea el

La fecha de este gran evento es el próximo 9 de marzo. A continuación Pacho Cardona le cuenta más detalles:

Por ahora, le dejamos este material para que se antoje. Pronto estaremos anunciando qué deben hacer para participar por este grandioso viaje.