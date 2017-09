R.E.M. celebra los 25 años de ‘Automatic for the People’ con una fabulosa reedición

Más exactamente el 5 de octubre de 1992 R.E.M publicó su octavo álbum al que tituló ‘Automatic for the People’, y como era de esperarse, la fama que alcanzó este exitoso álbum su abismal, debido a temas como “Drive”, “Man on the Moon” y “Nightswimming”.

Lo cierto es que este 2017 el álbum cumplirá 25 años, y por esta razón en algunas semanas podremos tener en nuestras manos la reedición de ‘Automatic for the People’, cuyas diferencias con la entrega del año 1992 será algunas nuevas mezclas y contará con material en vivo.