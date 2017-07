¿Quién llevará el ’10’ de James Rodríguez en el Real Madrid?

La cesión que hizo el Real Madrid de James Rodríguez al Bayern de Múnich, deja libre el mítico número 10 del Real Madrid.

Recordemos que este número ha estado de la mano con grandes jugadores del equipo merengue como por ejemplo Figo, Özil, Seedorf o Martín Vázquez.

En la plantilla blanca, hay tres candidatos con muchas posibilidades de lucir el ’10’ de James Rodríguez a partir de la nueva temporada.

Estos son: Modric, Isco o Asensio.

Luka Modric dijo en una entrevista con el diario MARCA al ser cuestionado sobre si quiere el 10: “Si fuera hace dos o tres años atrás te diría que sí, pero ahora no tengo tanta preferencia por ese número. Me gusta el 19. No me planteo cambiarlo”.