A contadas semanas de estrenar su más reciente álbum llamado ‘Villains’, Queens of the Stone Age, la banda que regresó con ‘The Way You Used To Do’, volvemos a tener noticias de la agrupación liderada por Josh Homme.

Un segundo adelanto llamado ‘The Evil Has Landed’ llega a El Gallo de Radioacktiva nombrando a Queens of the Stone Age como la banda protagonista: