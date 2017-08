Así es, Queen of the Stone Age nos sigue sorprendiendo. Josh Homme y su banda estaban tocando “Feel Good Hit of the Summer” cuando de repente hicieron una mezcla que nadie se esperaba.

“Feel Good Hit of the Summer” empezó a ser mezclada con la letra de “Clint Eastwood”, uno de los éxitos de Gorillaz.

Queen of the Stone Age hizo esta curiosa mezcla en medio de su presentación en el Fuji Rock Festival de Japón.

Aquí les dejamos el video del momento: