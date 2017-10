Queen comparte versiones inéditas de ‘We Are the Champions’ y ‘We Will Rock You’

En noviembre se reeditará ‘News of the World’, el sexto álbum de estudio de la banda británica como parte de su 40 aniversario, por este motivo se comenzó a conocer material inédito que la misma banda ha venido relevando.

Para celebrar esta fecha tan importante, la producción prepara un box set con material exclusivo de la banda, recordando los mejores momentos de la agrupación formada por Freddie Mercury, Brian May, John Deacon y Roger Taylor.

Para que la celebración sea por todo lo alto, además de incluir los temas lanzados en 1977, a través de su canal de YouTube la banda reveló versiones inéditas de ‘We Will Rock You’ y ‘We Are the Champions’: